Al Bano e Romina, che feeling in Spagna!

09:37 - Sorridenti, felici e complici. Sembra non si siano mai lasciati, così la musica è riuscita a riunire una delle (ex) coppie più amate. Al Bano e Romina Power hanno conquistato i fan ancora una volta con un concerto speciale, dopo la reunion avvenuta a Mosca lo scorso ottobre. I due si sono esibiti nella città spagnola di Girona, in Catalogna, proponendo i successi. Durante lo show c'è stato anche spazio per un tenero lento...