Ac/Dc: il gruppo non si scioglie ma dice addio a Malcom Young

12:01 - La storia degli Ac/Dc non è finita. Dopo le voci di scioglimento girate nei giorni scorsi, il gruppo ha emesso un comunicato ufficiale per spiegare che andrà avanti. Confermate purtroppo le cattive condizioni di salute del chitarrista Malcom Young, che si ritira. "Non so cosa accadrà adesso - ha detto il cantante Brian Johnson -, vivremo un giorno alla volta".

Non è chiaro se l'abbandono di Malcom, che per quanto meno famoso come icona del fratello Angus è stato sempre un membro fondamentale del gruppo, sia temporaneo o definitivo. La porta viene lasciata aperta ma le sue condizioni di salute sembrano essere molto serie.



"Probabilmente non sarà in grado di registrare" ha detto un amico di Young. Va da se che men che meno potrebbe affrontare una lunga e faticosa tournée. Il gruppo qui va avanti monco di un elemento importante, forse solo per riuscire a celebrare il famoso quarantennale di storia e poi dire addio.