"Terminator 6", James Cameron ignorerà quanto successo dopo il secondo capitolo

Fissata la data d’uscita di "Terminator 6" , sequel del franchise fantascientifico creato da James Cameron . Il film, per la regia di Tim Miller ("Deadpool"), arriverà nelle sale americane il 26 luglio 2019. Dopo i vari sequel che hanno creato una timeline confusa della saga, Cameron è stato chiaro: "Questa è una continuazione delle storie narrate in Terminator e Terminator 2. E facciamo finta che gli altri film siano solo un brutto sogno".

Come sappiamo nel cast ritorneranno Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, nei ruoli di Sarah Connor e del famoso cyborg, e il progetto sarà prodotto da Skydance e James Cameron.



Lo stesso Cameron in un'intervista con il "The Hollywood Reporter" ha rivelato: "Il film avrà una nuova generazione di personaggi. Stiamo iniziando a cercare un'attrice di 18 anni che sia il centro di questa nuova serie di storie". Ha poi aggiunto: "E poi avremo altri personaggi intorno a lei, e altri personaggi dal futuro. Ma avremo anche i personaggi di Arnold e di Linda. Durante la storia, ma non vi dirò come, il testimone sarà passato a questa nuova generazione".