Arnold Schwarzenegger, 70 anni di Terminator: "Mi sento ancora giovane"

Arnold pensava che non avrebbe più fatto cinema una volta conclusa la parentesi politica: "Ogni volta che visitavo un set durante il mio mandato di governatore, mi veniva da pensare che non avrei più voluto recitare. Una volta ho visto Tom Cruise in un'imbracatura penzolare a testa in giù e ho pensato che non avrei mai più voluto, in vita mia, dovermi ritrovare a penzoloni, attaccato ad un'imbracatura".



Ma poi la nostalgia ha avuto il sopravvento e così è tornato sul set, con "The Last Stand - L'ultima sfida", la saga de "I Mercenari", "Escape Plan - Fuga dall'inferno" e "Contagious - Epidemia mortale". "Il cinema è come una droga per me - ha detto - Crea assuefazione. Quando torni a lavorare su un set, ti rendi conto di quanto in realtà sia divertente".



Alla pensione dunque non pensa, anzi. Alcuni dei suoi ruoli più iconici potrebbero tornare alla luce. Terminator per esempio. Il suo reboot - dopo una lunga serie di sequel - è stato preso in considerazione a Hollywood e potrebbe portare la firma - se non per la regia almeno per la produzione - di James Cameron. Anche "I gemelli", il successo che lo vide recitare accanto a Danny DeVito, ha ora in lavorazione un possibile sequel, dal titolo "Triplets". Ma è soprattutto il ruolo di Conan che il pubblico vorrebbe tornare a vedere sul grande schermo, dopo il successo di John Milius del 1982, Conan il Barbaro e il sequel - meno brillante - di due anni dopo, dal titolo Conan il distruttore.



La Leggenda di Conan, terzo film della saga tanto amata dai fan di Schwarzy, ha subito più di una falsa partenza, con l'attore che non ha mai smesso di corteggiare l'idea insieme allo sceneggiatore Andrea Berloff. Poi però, lo scorso aprile, voci di un definitivo accantonamento del progetto si erano fatte insistenti: il film non avrebbe preso vita perché la sceneggiatura non era abbastanza efficace. Un nuovo colpo di scena era infine arrivato a maggio, in occasione del Festival di Cannes. Era stato lo stesso attore a confermare che c'erano ancora speranze: "Stiamo riscrivendo la sceneggiatura l'idea è di farlo".



L'attore si sente ancora pieno di energie: "Alla mia età sento di essere più in forma di molti uomini più giovani di me. Certo, non ho più la forza e la resistenza che avevo quando ero più giovane. Non posso più sollevare 240 kg, o andare a sciare per ore e ore, e fare la stessa cosa il giorno dopo, e questo è frustrante. Ma allo stesso tempo mi sento orgoglioso della mia forma fisica, considerata la mia età".