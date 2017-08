"Terminator 6", Arnold Schwarzenegger: "A marzo 2018 cominciano le riprese"

Arnold Schwarzenegger ha annunciato che nel marzo del 2018 sarà impegnato sul set di " Terminator 6 ", col regista James Cameron e il produttore David Ellison coinvolti nel progetto. L'attore ha quindi confermato le voci di un suo ritorno nel franchise che l'ha reso famoso . Ma non è tutto: l'ex-governatore della California tornerà a vestire i panni del barbaro Conan e, con Danny DeVito e Eddie Murphy, sarà in " Triplets ", il sequel de " I gemelli ".

In un'intervista al Kleine Zeitung, Arnold Schwarzenegger - fresco di compleanno per i suoi 70 anni - ha parlato con entusiasmo dei progetti futuri cui prenderà parte. "Triplets" - che darà prosieguo a "I gemelli" ("Twins") del 1988 - verrà girato nell'autunno-inverno 2017, e vedrà riuniti nel cast i due gemelli Julius (Schwarzenegger) e Vincent Benedict (Danny DeVito); Eddie Murphy, invece, sarà una new entry, e interpreterà probabilmente il fratello smarrito dei due.