23 agosto 2017 11:24 "Suicide Squad 2", Jared Leto sarà ancora il Joker Lʼattore, che interpreterà il villain anche in "Gotham City Sirens", non parteciperà però allo spin-off sulle origini della nemesi di Batman

Jared Leto sarà di nuovo il Joker sia nel sequel di "Suicide Squad" - ancora senza regista - sia in "Gotham City Sirens", spin-off dedicato a Harley Quinn. Lo riporta Deadline, che sottolinea come l'attore avrebbe già firmato per ottenere la parte. Il magazine ha inoltre svelato che verrà prodotto un film sulle origini dell'iconico villain (senza però il leader dei Thirty Seconds to Mars), che sta già scatenando polemiche tra i fan.

Anche se l'interpretazione del Joker da parte di Jared Leto ha diviso gli spettatori, correvano già voci sul fatto che "Suicide Squad 2" avrebbe visto di nuovo la partecipazione dell'attore e cantante americano. Sia quest'ultimo film che lo spin-off dedicato all'amante del villain (interpretata da Margot Robbie) non hanno ancora una data di uscita. Alla regia di "Gotham City Sirens" ci sarà probabilmente David Ayer (che ha già diretto le pellicole "Suicide Squad" e "Fury"), mentre la sceneggiatura sarà affidata a Geneva Dworet-Robertson.

Per quanto riguarda la pellicola sulle origini del Joker, le indiscrezioni suggeriscono che l'interprete del villain non sarà Jared Leto, ma un attore molto più giovane. Il film - ambientato nella Gotham degli anni Ottanta - sarà prodotto da Martin Scorsese e diretto da Todd Phillips (già regista in "Starsky & Hutch" con Ben Stiller e Owen Wilson, "Road Trip" e Una notte da leoni" con relativi sequel).



La notizia dello spin-off dedicato alla nemesi di Batman non è tuttavia stata accolta con gioia da tutti i fan del villain. Tra i commenti negativi presenti sui social, alcuni ritengono il nuovo film "assolutamente non necessario" e commentano ironicamente che "Jared Leto non è stata la peggior cosa capitata al Joker". Altri, al contrario, criticano la decisione di non coinvolgere il cantante nella pellicola, dato che è "un premio Oscar" (al migliore attore non protagonista per "Dallas Buyers Club").

Non solo cinema... - Per Jared Leto è un ottimo periodo anche dal punto di vista musicale. Dopo quattro anni di silenzio, il 22 agosto la rock band Thirty Seconds to Mars, di cui l'americano è leader e cantante, ha pubblicato il singolo "Walk on Water", che anticipa l'atteso nuovo album. L'interprete del Joker aveva già annunciato diversi mesi fa, tramite il suo profilo Instagram, la presenza di materiale inedito composto dal gruppo e pronto a essere rilasciato.