Jared Leto vestirà i panni di Andy Warhol al cinema

Dopo il successo ottenuto interpretando Joker nel recente "Suicide Squad", Jared Leto vestirà i panni di un altro personaggio iconico. L'attore è stato scelto per dare vita cinematografica ad Andy Warhol in un biopic dedicato all'artista. Lo script sarà affidato a Terence Winter, creatore della serie cult "Boardwalk Empire" e candidato all'Oscar per "The Wolf of Wall Street". Per il momento il titolo è semplicemente "Warhol", e non c'è ancora un regista.