"Star Trek", al timone del prossimo episodio una donna: S.J. Clarkson

Sarà una donna, la regista S. J. Clarkson, a dirigire il prossimo episodio di "Star Trek". Secondo il magazine Variety la decisione arriverebbe dalle sfere più alte della Paramount, che però non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. La Clarkson, che ha già firmato tra gli altri "Dexter", "Orange is the new Black" e "Jessica Jones" diventerebbe così la prima donna dietro la macchina da presa di uno dei capitoli dell'iconica saga fantascientifica creata da Gene Roddenberry.