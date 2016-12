Star Trek Beyond, arriva nei cinema il nuovo capitolo della saga

Un epico viaggio della USS Enterprise in cui il suo intrepido equipaggio esplora gli angoli più remoti dello spazio sconosciuto, dove lo attende un nuovo nemico misterioso, che metterà a rischio loro e tutto ciò che la Federazione rappresenta. L'attesa è finita. Arriva nelle sale l’atteso nuovo capitolo: " Star Trek Beyond " con la regia di Justin Lin . Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Nuove scorribande galattiche per il Capitano Kirk e il leale dottor Spok che adesso hanno volti nuovi (Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Idris Elba, Karl Urban, Sofia Boutella, Anton Yelchin, John Cho, Deep Roy, Joe Taslim, Lydia Wilson) ma continuano a comportarsi e parlare come gli eroi di una delle più popolari e longeve saghe spaziali dell'immaginario americano, di cui Paramount ha appena annunciato il quarto episodio. La loro astronave Enterprises, già una volta riportata in vita nel 2009 da J.J. Abrams, adesso arriva ai confini estremi della galassia per scoprire e affrontare una minaccia tanto oscura quanto potente.

"Star Trek", il primo film della saga reboot dell'originale Star Trek, ha incassato oltre 380 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2009. Il secondo capitolo, "Star Trek into Darkness" ha registrato un incasso di oltre 460 milioni di dollari in tutto il mondo dopo essere uscito nelle sale nel maggio 2013. Ora è attesa per il terzo film della serie.