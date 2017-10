"Solo, A Star Wars Story", ecco il titolo del nuovo spin-off della saga

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr

"Alla luce della fine delle riprese voglio approfittare per ringraziare il cast di grande talento e la troupe per il duro lavoro", dice il regista nel video. "Spero che voi fan abbiate apprezzato le foto che ho condiviso, le foto che ho scatto dal set di... possiamo svelare il nome del film?"



E' stata così confermata l’intenzione della Disney e della Lucasfilm di utilizzare il sottotitolo "A Star Wars Story", come nel caso di "Rogue One", per riferirsi a tutte le pellicole spin-off.



Il lungometraggio inizialmente era stato affidato a Phil Lord e Chris Miller, che poi sono stati allontanati per divergenze creative con la casa di produzione. Il cast comprende, oltre a Alden Ehrenreich, Donald Glover nei panni di Lando Calrissian, Woody Harrelson in quelli del mentore Beckett, oltre a Emilia Clarke, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge.