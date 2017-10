"Star Wars: Gli ultimi Jedi", arriva il nuovo trailer dell'ottavo capitolo della saga

Dopo una lunga attesa, approda in rete il trailer ufficiale di "Star Wars: Gli ultimi Jedi" , ottavo capitolo della celebre saga di fantascienza ideata da George Lucas. Diretto da Rian Johnson , ripartirà da dove si era chiuso "Star Wars: Il risveglio della forza", con l'incontro tra Rey (Daisy Ridley) e Luke Skywalker (Mark Hamill). L'arrivo nei cinema italiani è fissato per il 13 dicembre.

Il regista ha avvertito i fan di tutto il mondo via social che chi non vuole ricevere spoiler deve assolutamente evitare di guardare qualsiasi materiale promozionale fino all'uscita in sala. Il trailer in effetti lascia intendere diverse cose: il risveglio della forza del capitolo precedente faceva riferimento a Rey e c'è la possibilità che la stessa protagonista passi al lato oscuro in questa nuova epica avventura.