"Polvere leggera", il debutto di Rete Co'mar

11:21 - Si chiama "Tutti Fuori" l'esordio discografico del collettivo napoletano, Rete Co'mar. Formata da sei musicisti e un attore, che si sono conosciuti, tre anni fa, durante un laboratorio di sperimentazione musicale e teatrale. "Tutti fuori – spiega la band – è la possibilità che l'uomo si riserva di superare i suoi limiti, di vincere la rassegnazione". Tgcom24 offre in anteprima il video del singolo "Polvere leggera" girato al carnevale di Scampia.

Tutto è ben radicato nella tradizione musicale napoletana, che come canta il collettivo resta "La città della musica". Un caleidoscopio di suoni e immagini, dove l'ironia, la melodia e il teatro, grazie alle parti recitate di Raffaele Bruno, sono gli ingredienti dell'esplosiva miscela musicale del collettivo guidato dalla voce solista di Silvia Romano.



Le dieci canzoni dell'album, frutto della scrittura di tutti i componenti del gruppo, alcune in italiano e altre in dialetto, sono veri e propri viaggi. I testi intimi, surreali e divertenti non rinunciano alla poesia. Nell'album non mancano ballad come, "Core carnale", dedicata al problema del femminicidio e una originale rivisitazione di,"Viva la pappa col pomodoro", di Rita Pavone. Rete Co’mar sono: Silvia Romano (voce solista), Raffaele Bruno (voce recitante), Luigi Brunetti (chitarre e voce), Vittorio Nicoletti Altimari (basso e voce), Mauro Caso (batterista), Antonello Petrella (Sax) e Emanuele Aprile (fisarmonica, tastiere e voce).