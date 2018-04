"Pino E'", da Jovanotti alla Mannoia: un concertone tributo per Pino Daniele a Napoli

"Adesso - hanno commentato gli organizzatori - la musica di Pino potrà tornare proprio in quel luogo e lo farà con la voce di tanti amici e colleghi". Infatto l'ultimo concerto di Pino Daniele al San Paolo di Napoli risale al 1998, perché un concerto che avrebbe dovuto tenersi sullo stesso prato, esattamente dieci anni dopo, fu poi spostato in piazza del Plebiscito. Il titolo della festa-evento "deve rappresentare quello che Pino è per noi, per tutti" come ha detto Ferdinando Salzano di Friends&Partners, amico e manager del cantautore dal 1993.



La base dei partecipanti sarà formata da artisti che che hanno avuto rapporti con Pino Daniele, Jovanotti, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giuliano Sangiorgi, Alessandra Amoroso, Mario Biondi, Giorgia, J-Ax, Ron, Tiromancino. Poi ci saranno artisti napoletani come Teresa De Sio, Rais, NCCP, Massimo Ranieri, Enzo Granianiello. Gli organizzatori hanno anche accolto la partecipazione di Loredana Bertè, Irene Grandi, Francesco Renga, Ornella Vanoni. Oltre alle testimonianze di Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Marco Giallini, Renzo Arbore ci saranno altri personaggi che creano un collante con il mondo dello spettacolo, Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Enrico Brignano.



Non mancheranno i componenti delle band storiche Vai mo’ e Nero a Metà, che hanno condiviso momenti di musica e di vita negli oltre 40 anni di carriera del cantautore napoletano.



Tutti gli introiti della manifestazione saranno devoluti ai progetti benefici di Pino Daniele Forever Onlus gemellata con Save the Children, e alla Pino Daniele Trust Onlus, gemellata all’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - Open Onlus.



Per l'occasione alcuni network radiofonici nazionali sosterranno l’evento, da Rtl 102.5 a Radio Italia, da Radio Kiss Kiss a Radio2 Rai, da Radio Deejay a Radio Zeta.