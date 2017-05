"La bella e la bestia" incanta gli Mtv Movie Awards

Agli Mtv Movie Awards trionfo per "La Bella e la Bestia" , versione live action della famosa fiaba, che si è aggiudicato il premio come Migliore Film dell’Anno e quello per la Migliore Interpretazione, andato alla protagonista Emma Watson . Tra le altre statuette, quello per la Miglior Coppia cinematografica a Hugh Jackman e alla piccola Dafne Keen in "Logan" e quello per il Miglior Bacio, assegnato ad Ashton Sanders/Jharrel Jerome di "Moonlight" , .

La cerimonia si è svolta allo Shrine Auditorium di Los Angeles, e ha visto la conduzione di Adam DeVine, che ha aperto l'evento con con un numero musicale tratto da "La Bella e la Bestia". Novità di questa edizione è stata l'abolizione delle categorie attoriali maschile e femminile.



Tra gli altri premi cinematografici, due riconoscimenti anche per "Il Diritto di Contare" (Miglior lotta contro il sistema e Miglior eroe, andato a Taraji P. Henson), mentre l’MTV Generation Awards è andato al franchise di "Fast & Furious".



Emma Watson ha tenuto un discorso di ringraziamento appassionato: "Sento di dover dire qualcosa a proposito di questo premio, il primo premio nella storia che non distingue i nominati per il loro sesso. La mossa di MTV di creare un premio senza distinzioni di genere per me significa che recitare vuol dire sapersi mettere nei panni di qualcun altro e che questo non ha bisogno di essere diviso in categorie. L'empatia e la capacità di utilizzare la propria immaginazione non dovrebbero avere limiti. Questo è molto importante per me, sia aver vinto questo premio che riceverlo da voi in modo così affettuoso e amorevole. Grazie mille".