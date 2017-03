"La Bella e la Bestia", con Emma Watson la favola diventa realtà

L'attesissimo film Disney "La Bella e la Bestia", rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione del 1991, arriva nelle sale italiane giovedì 16 marzo. Tgcom24 offre in anteprima una scena del film, diretto da Bill Condon e interpretato da un cast stellare. Protagonisti assoluti Emma Watson nei panni della coraggiosa Belle e l'attore inglese Dan Stevens in quelli animaleschi della Bestia.