"Il Figliol Prodigo", i detenuti tornano sul palco con il musical

Dopo il recente sold out, il musical "Il Figliol Prodigo" torna a Milano con tre appuntamenti: 17, 18 e 19 novembre, alle 21, al Teatro della Luna. L'opera di Isabella Biffi, in arte Isabeau, rientra in un progetto culturale di rieducazione che ha portato i detenuti a calcare i più prestigiosi palcoscenici nazionali. Tema principale è il perdono. L'intento è quello di restituire al carcere la funzione di recupero utilizzando l’arte per veicolare messaggi positivi.