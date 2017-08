"Gremlins 3", via al nuovo capitolo: è già pronta la sceneggiatura

In un'intervista, il filmmaker ha rivelato: "Voglio essere onesto, un sacco di persone moriranno nel film. Sono veramente fiero della sceneggiatura, è articolata e dark come nulla che ho scritto in precedenza. Vedremo. Si tratta sempre di un problema economico per iniziare le riprese, io volevo comunque tornare alla sensibilità complessa del primo capitolo. In fondo per me è stato un processo molto più semplice di quanto credessi tornare a scrivere Gremlins, vedremo che succede...". Il regista e sceneggiatore ha anche aggiunto che la CGI verrà adoperata unicamente per eliminare i fili che muovono i pupazzi.