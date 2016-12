"Brad Pitt violento con i figli", il caso segnalato all'Fbi

E' ancora giallo sui motivi della rottura tra Brad Pitt e Angelina Jolie , che ufficialmente si sono detti addio per "differenze inconciliabili". Secondo Tmz la ragione del divorzio è il comportamento violento di Pitt nei confronti dei figli e del caso se ne starebbe occupando l'Fbi. Dopo la smentita della polizia di Los Angeles , il sito di gossip ha infatti precisato che l'indagine è di competenza dell'Fbi in quanto l'episodio sarebbe avvenuto in volo.

Stando a Tmz, la coppia e i loro figli erano su un jet privato la scorsa settimana, quando l'attore (sembra sotto gli effetti dell'alcol) avrebbe perso la testa, iniziando a urlare contro i bambini e rivolgendosi a loro in modo violento.



Pitt avrebbe dato in escandescenza con "imprecazioni, urla e gesti fisici" contro uno dei figli. Non solo, una volta atterrato avrebbe continuato la sua "sfuriata" attirando l'attenzione di alcune persone, che poi avrebbero raccontato tutto alle autorità e ai servizi per la tutela dei bambini. La polizia ha però smentito che il divo sia coinvolto in un'indagine, mentre il County Department of Children and Family Services non ha né negato né confermato l'indiscrezione.