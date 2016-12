Brad Pitt indagato per abusi sui figli? La polizia smentisce

La polizia di Los Angeles e il County Department of Children and Family Services hanno smentito le voci di un indagine su Brad Pitt, precisando a Hollywood Reporter che "Il signor Pitt non è coinvolto in nessuna indagine e non ci sono accuse contro di lui". A lanciare lo scoop era stato Tmz , che aveva individuato nei comportamenti violenti del divo il motivo per cui la moglie Angelina Jolie ha chiesto il divorzio.

Le accuse riportate da Tmz sono pesanti: "Abusi fisici e verbali nei confronti dei bambini". La coppia si trovava in volo mercoledì 14 settembre quando l'attore avrebbe dato in escandescenza. La sfuriata sarebbe proseguita anche dopo l'atterraggio; qui Pitt avrebbe tentato di allontanarsi a bordo di un camion per il trasporto di carburante. A quanto riporta il sito alcune fonti anonime avrebbero poi allertato i servizi per la tutela dei bambini.



Dal dipartimento di Los Angeles arriva però la secca smentita del Sergente Barry Montgomery, che su Hollywood Reporter ha chiarito: "Non stiamo seguendo nessuna indagine e non ci sono accuse contro il signor Pitt. Ci rendiamo conto che in questi giorni stiano girando diversi rumors, ma speriamo di metterne a tacere alcuni. Il signor Pitt non è coinvolto in nessuna indagine". Anche la portavoce del County Department of Children and Family Services, Amara Suarez, non ha confermato la versione di Tmz: "Abbiamo una politica di riservatezza che ci impedisce di confermare o negare quale siano i soggetti delle nostre indagini"



Altre fonti hanno inoltre fatto sapere che l'ex coppia sarebbe già stata sentita dai servizi sociali, che dovrebbero incontrare anche i loro figli. Intanto l'attore nega tutto, così come le persone vicine a lui: "Continuano a metterlo in cattiva luce ed è un peccato".