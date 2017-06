"Bedevil - Non installarla", l'horror dei fratelli Vang passa per un'app

Il pericolo soprannaturale viaggia attraverso un'app, chiamata "Bedevil". Una volta installata non è più possibile sfuggire alla sua forza maligna e alla presenza demoniaca che si muove attraverso di essa. E' questo il leit motiv del film horror diretto da Abel e Burlee Vang,"Bedevil – Non installarla", nelle sale italiane dal 28 giugno con un cast di giovani attori. Un film che farà passare a tutti i fanatici digitali la voglia di scaricare applicazioni per il cellulare perché Bedevil “può ascoltarti, può osservarti, vuole ucciderti”.