In un futuro non molto distante, le conseguenze della tecnologia si scontrano con il desiderio di essere ascoltati in un mondo in cui la presenza online è tutto e il numero di follower indica il vero potere. Mae (Emma Watson) viene assunta per lavorare a The Circle, la prima azienda di tecnologia e social media del mondo. Per lei è grande felicità, l'opportunità più grande della sua vita, ma più fa carriera più viene incoraggiata dal Fondatore della società, Eamon Bailey (Tom Hanks), a rinunciare totalmente alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Un regime, quello previsto da TruYou, che prevede anche il sacrificio degli stessi politici disposti a dimostrare la loro onestà sacrificando, grazie a una particolare telecamera, tutto il loro privato.



Nel cast, oltre a Emma Watson e Tom Hanks, sono presenti John Boyega ("Star Wars: Il Risveglio della Forza"), Karen Gillan ("I Guardiani della Galassia", "La Grande Scommessa"), Patton Oswalt (“Agents of S.H.I.E.L.D”, “The Goldbergs”). Alla regia James Ponsoldt ("The End of the Tour-Un Viaggio con David Foster Wallace", "The Spectacular Now").

"È un thriller con elementi horror - ha detto il regista - perché le dipendenze di Mae dai social, sono le stesse che provo io nei confronti dei miei gadget tecnologici. Eppure a me piace avere diritto alla privacy, apprezzo il fatto di poter scegliere cosa condividere con il mondo. Ma nell’evoluzione tecnologica, c’è un prezzo che dobbiamo pagare. Quella di The Circle è una storia inquietante e preveggente. Ci spiega, tra le altre cose, come anche gli ideali più utopistici possano farci diventare vittime di uno stato sociale strettamente vigilato".