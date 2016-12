Via alla maturità per 500mila studenti: Umberto Eco e le donne al voto tra le tracce della prima prova

Umberto Eco , le donne al voto, il rapporto padre-figlio e il Pil sono gli argomenti di alcune delle tracce della prima prova di maturità , scattata alle 8.30 per oltre 500mila studenti italiani. Il tema sul semiologo scomparso a febbraio riguarda le funzioni della letteratura. Per l'attualità, il tema parte da una riflessione sui confini . Il saggio breve in ambito tecnico-scientifico è invece sull' avventura dell'uomo nello spazio .

Quattro le possibili scelte per chi vuole cimentarsi nel saggio o nell'articolo di giornale. Il rapporto padre-figlio nelle arti e nella letteratura del '900 è la traccia in ambito artistico, mentre chi opta per il saggio in ambito economico dovrà riflettere sul tema "Crescita, sviluppo e progresso sociale. E' il Pil misura di tutto?". Per il saggio politico-storico, il tema è il valore del paesaggio, da sviluppare partendo anche da un intervento di Vittorio Sgarbi in occasione di una manifestazione di commemorazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Per quello tecnico-scientifico, invece, "L'uomo e l'avventura nello spazio": tra i documenti a corredo della traccia, un articolo sulla figura di Samantha Cristoforetti.