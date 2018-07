Latina, muore a tre giorni dalla Maturità: le compagne la sostengono al suo posto

Un sogno realizzato nel nome di "Tutte unite per Martina", come riporta il quotidiano Latina Oggi: il diploma di Maturità consegnato, in pergamena, alla famiglia della studentessa scomparsa, alla fine dell'esposizione delle sue compagne della VB. Un documento dalla "valenzasimbolica, ma i professori - come riporta il giornale locale - sono stati chiari: si sono attivati affinché il Ministero possa certificare il diploma ufficiale a nome di Martina Natale".



D'altronde la ragazza si era impegnata fino alla fine per arrivare preparata alla prova, nonostante il cancro che minava il suo fisico. Ed è per questo che le compagne di classe, così come i professori, hanno deciso di concludere in suo nome il suo percorso di studi.