La figlia muore a 24 anni per un tumore: il padre trasforma la sua tesi in un libro

Francesca Pirozzi stava scrivendo la sua tesi di laurea sull'alimentazione nei pazienti in chemioterapia. Un argomento che conosceva bene: da tempo era in cura al reparto di Ematologia dell’ospedale "San Salvatore" di Pesaro a causa di un Linfoma di Hodgkin. Avrebbe voluto che il suo lavoro diventasse un libro, ma non ha fatto in tempo a completarlo. E’ morta nell'agosto del 2016, a soli 24 anni. Ma il padre ha deciso di portare a termine il progetto e l'8 giugno sarà presentato il volume "Il cibo ideale", in onore di Francesca.