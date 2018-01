Ragazza muore di cancro a 27 anni: ecco la sua ultima commovente lettera

Il suo è un appello alla vita e alla gioia di viverla, proprio lei, che giovanissima è stata uccisa da una terribile malattia. "La vita è così. Fragile, preziosa e imprevedibile. Ogni giorno che passa non è un nostro diritto, ma un dono che ci viene dato. Ora ho 27 anni e non voglio morire: amo la mia vita, sono felice e in debito coi miei cari. Ma non ho il controllo della mia vita tra le mani". Per l'australiana non c'era nulla di più importante di sentirsi bene e felice: "Non sai quanto tempo devi vivere, quindi non perdere tempo ad essere triste", ha consigliato la 27enne.