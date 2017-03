Ottenuto primo embrione artificiale: è di topo, possibile sviluppo fuori dall'utero

Nei test, condotti dalla ricercatrice Magdalena Zernicka-Goetz, sono state utilizzate sia le cellule staminali embrionali che danno origine agli organi sia quelle che formano le strutture esterne all'embrione, come la placenta.



Struttura tridimensionale - L'esperimento riproduce esattamente tutte le fasi dello sviluppo di un embrione e lo fa per la prima volta in una struttura tridimensionale. Sia le cellule embrionali sia quelle che danno vita alla struttura su cui si sviluppa l'embrione "cominciano a parlare le une con le altre fino a organizzarsi in una struttura che si comporta come un embrione", ha osservato Magdalena Zernicka-Goetz.



Come un embrione "vero" - L'embrione, ha aggiunto, "ha regioni anatomicamente corrette che si sviluppano al posto giusto nel momento giusto". Confrontato con un embrione normale, quello artificiale ha mostrato di seguire lo stesso andamento nello sviluppo e di essere completo sotto tutti gli aspetti, compresa la formazione delle cellule germinali destinate a diventare ovuli e spermatozoi e quella della cavità amniotica nella quale l'embrione si sviluppa.