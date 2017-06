I Paesi con più tabagisti sono Grecia (37%), Bulgaria (36%), Francia (36%) e Croazia (35%), mentre nel nostro Paese il dato si ferma al 24%. Le percentuali di fumatori più basse si trovano in Svezia (7%) e in Gran Bretagna (17%).



La maggioranza degli intervistati (63%) pensa che l'uso di sigarette elettroniche dovrebbe essere vietato in luoghi dove esistono divieti di fumo e il 46% è favorevole al "plain packaging" per le sigarette, vale a dire i pacchetti uniformi ed anonimi senza marchi e colori. La prossima indagine è prevista per il 2019/2020, quando si potrà valutare il primo impatto della direttiva sui prodotti del tabacco, entrata in vigore il 20 maggio scorso.



Nel mondo oltre un miliardo di fumatori - Nonostante i danni dovuti alle sigarette siano già ben conosciuti da decenni, nel mondo fuma ancora oltre un miliardo di persone e ogni anno in otto milioni perdono la vita a causa del fumo attivo o passivo. Il tabacco, recita lo slogan scelto dall'Oms per la Giornata mondiale del 31 maggio, "è una minaccia per lo sviluppo".



Oms: "Il fumo ostacola lo sviluppo" - La maggior parte di questo "fardello" economico ricade sui Paesi a basso e medio reddito, dove si registra l'80% delle morti premature dovute alle sigarette. La coltivazione del tabacco richiede grandi quantità di pesticidi e fertilizzanti e utilizza 4,3 milioni di ettari di terra a livello globale, contribuendo per il 2-4% alla deforestazione. "L'industria del tabacco - spiega l'Organizzazione - produce inoltre oltre due milioni di tonnellate di rifiuti solidi".