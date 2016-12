Tumori, sigarette big killer del polmone: il 20% degli italiani fuma in casa

Accendere una sigaretta in salotto o in camera da letto "è come aprire la porta di casa a un killer". E' il messaggio lanciato dagli esperti riuniti a Napoli per il Cto2016, la Conferenza internazionale di oncologia toracica. Nonostante il fumo rappresenti la prima causa di morte per tumore al polmone, fumare una "bionda" in casa è un gesto abituale per 20 italiani su cento: una percentuale che arriva al 29% in Umbria e scende al 9% in Veneto.