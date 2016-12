Gran Bretagna, puniti obesi e fumatori: attesa più lunga per sottoporsi a interventi

Gli obesi e i fumatori dovranno attendere più degli altri pazienti prima di subire un intervento non urgente. E' quanto prevede l'azienda sanitaria di Vale of York , nello Yorkshire in Inghilterra, il cui modello potrebbe essere esteso anche altrove. I malati sovrappeso dovranno dimagrire del 10% prima di potersi 'meritare' l'ingresso in sala operatoria, mentre chi si ostina a fumare nonostante le indicazioni dei medici deve mettere in conto almeno sei mesi di attesa in più rispetto agli altri.

Le nuove regole verranno introdotte a gennaio. Ma c'e' chi non e' d'accordo, come Clare Marx, presidente del Royal College of Surgeons (Rcs), secondo cui i pazienti "devono essere trattati in base ai sintomi" e non secondo forme di discriminazione.



Si può dire che c'è stata una sorte di contrordine rispetto a quanto annunciato dallo stesso ospedale, lo scorso settembre. All'epoca, aveva fatto molto clamore la decisione che obesi e fumatori non avrebbero proprio più potuto sottoporrsi alle operazioni di routine per un anno, al punto che era intervenuto persino il ministro della Salute, Norman Lamb, giudicandola oltraggiosa e chiedendo un approccio clinico più ragionevole. Due mesi più tardi, ecco la nuova decisione.