Vola lo spread, ma il governo tira dritto | Conte: "Riforme nel 2019, acceleriamo la discesa consistente del debito"

Impennata dello spread, giù Piazza Affari - Le parole di Conte arrivano al termine di una giornata in cui resta alta la tensione con Bruxelles. Un clima che alimenta l'impennata dello spread: il differenziale fra i Btp e i Bund tedeschi sfonda i 300 punti base e Piazza Affari chiude nuovamente in rosso dopo una seduta all'insegna del nervosismo. In attesa della pubblicazione della nota di aggiornamento al Def, dove saranno fissati i nuovi parametri per deficit, debito e crescita e che è attesa mercoledì in Parlamento, la questione è stata al centro di un nuovo vertice di governo convocato a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte.



Il vertice a Palazzo Chigi - "Tutti insieme avanti determinati con gli impegni presi", twitta il presidente del Consiglio insieme alla pubblicazione di una foto della riunione dove si vedono seduti attorno ad un tavolo Salvini e Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i suoi vice Massimo Garavaglia e Laura Castelli, il ministro degli Esteri Enzo Moavero. L'esecutivo giallo-verde tiene la linea approvata nel Consiglio dei ministri: "Non torneremo indietro di un millimetro", assicura Di Maio di fronte alle ipotesi che circolano di una revisione dell'indebitamento nel prossimo triennio.



Di Maio: "Diminuzione del debito grazie al taglio degli sprechi" - E proprio Di Maio al termine del vertice ribadisce che "la manovra del popolo sarà coraggiosa e conterrà tutto quello che gli italiani ci hanno chiesto. Nessuno deve restare indietro: con i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza diamo a tutti la possibilità di ricostruire il proprio futuro. Ci sbarazzeremo poi della legge Fornero, perché tutti hanno diritto ad andare in pensione serenamente e i giovani hanno diritto ad entrare nel mondo del lavoro, rispondendo anche alle esigenze delle imprese. Stanzieremo un miliardo e mezzo di euro per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche". Poi, sui timori per quel 2,4%, assicura che "si punta a una diminuzione del debito grazie alla crescita che ci sarà e ai tagli agli sprechi prodotti dal lavoro del nostro team 'mani di forbici'".