Borghi a Tgcom24: "L'uscita dall'euro non è in programma"

Dopo l'accusa di aver fatto crollare il valore dell'euro con le sue parole, Claudio Borghi Aquilini, economista vicino alla Lega e presidente della commissione Bilancio all Camera dei deputati, interviene ai microfoni di Tgcom24 e si difende: "Se bastano le mie parole a indebolire la nostra moneta devo pensare che non si tratta di una valuta così solida come in tanti affermano. L'uscita dall'euro non è al vaglio".