Stellantis, Urso: la Ue difenderà le sue produzioni dalla Cina

Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, si augura che Stellantis nei suoi accordi per vendere auto cinesi in Europa abbia "tenuto conto di quale sarà la prossima politica industriale europea che noi determineremo con gli altri partner, cioè una politica che tenda a tutelare la produzione europea e nazionale".

"Spero - aggiunge - che ne abbiano tenuto conto, così come mi auguro che ci siano investimenti nel nostro Paese volti ad aumentare la produzione di veicoli" per arrivare ad "almeno un milione di veicoli", numeri che sarebbero "comunque insufficienti" e richiederanno "che altre case vengano a produrre nel nostro Paese".