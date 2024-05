Uilm Stellantis: "Incontro con governo e Tavares o sciopero nazionale"

Il coordinamento nazionale Uilm di Stellantis esprime l'urgenza e la necessità che venga convocato un incontro istituzionale per ottenere le risposte che i lavoratori attendono da troppo tempo.

"In mancanza di ciò - si legge nella nota diffusa - assumeremo tutte le iniziative che un sindacato determinato e responsabile deve mettere in campo per far sentire la voce dei lavoratori, proponendo lo sciopero nazionale del settore automotive alle organizzazioni sindacali con cui ci siamo già mobilitati unitariamente".