Spread oltre i 300 punti, euro a picco | Borghi: uscire dalla moneta unica ci aiuterebbe

Di Maio: "Mercoledì il Def alle Camere, non si torna indietro dal 2,4%" - "Stiamo mettendo a punto il Def per mandarlo mercoledì alle Camere". Questo il commento del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervistato da Rtl 102.5. "Qualcuno spera che il governo torni indietro sulla manovra ma noi non arretreremo di un millimetro e se ce ne sarà bisogno la spiegheremo nelle piazze", ha aggiunto a proposito delle critiche ricevute. "Questo governo è compatto, da quel 2,4% non si torna indietro".



"Non vogliamo uscire dall'Europa e dall'euro" - In Europa "non c'è nessun complotto, gli attuali componenti della Commissione Ue sono parte di partiti politici" e che "Macron, Merkel, Renzi e Gentiloni sperino che questo governo cada è una cosa assodata. Il tema è che non devono fare colpi bassi con queste dichiarazioni che, guarda caso, arrivano dopo che hanno realizzato che lo spread non stava salendo", ha detto il vicepremier, ribadendo che "noi non vogliamo uscire dall'Europa e dall'euro".



"Obiettivo Pil al 2% nel 2019 è alla nostra portata" - "L'obiettivo di raggiungere un Pil del 2% nel 2019 - ha assicurato Di Maio - è alla nostra portata". Entrando nel dettaglio delle misure da adottare, ha poi spiegato che "saranno tre i miliardi di risparmio sull'Ires per tutte le aziende che assumono a tempo indeterminato", ha poi spiegato .



"Ragioniere prepara Def su input politici, tutto al vaglio" - Il Ragioniere generale dello Stato, ha aggiunto, "deve preparare la Nadef sulla base di input politici. In queste ore ci stiamo rileggendo tutto quello che è stato scritto perché deve essere in linea con il contratto di governo. Prima si affidava solo ai tecnici la redazione di queste misure, ma ogni cosa va passata al vaglio". A proposito della polemica sui tecnici del ministero dell'Economia, Di Maio ha chiarito: "Io quando ho parlato dei tecnici ho parlato dei tecnici di tutti i ministeri, ci sono persone che la politica non può cambiare che sono stati stabilizzati da partiti".