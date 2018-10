Manovra, Salvini: "Juncker? Io parlo con le persone sobrie"

"Io parlo con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulle affermazioni del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che aveva ipotizzato un "rischio Grecia" per l'Italia dopo la nota di aggiornamento al Def.