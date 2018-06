Vaccini, Salvini: "Dieci obbligatori sono troppi" | Burioni: "Bugia pericolosissima"

"Le affermazioni del ministro dell'Interno rischiano di riportare l'Italia indietro di un secolo: sono certo che il premier Conte e il ministro della Salute Giulia Grillo interverranno per ripristinare la verità sull'utilità dei vaccini obbligatori", ha affermato Antonio Saitta, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



Di Maio: "Ognuno ha la sua opinione, il contratto è chiaro" - Sulla questione delle vaccinazioni è intervenuto anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio: "Su questo tema il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin, ma nel senso semplicemente di potere assicurare una tutela vaccinale delle persone e soprattutto ai bambini. Poi ognuno ha la sua opinione sui vaccini, voi conoscete la nostra".



Sono passate solo poche ore dalla dichiarazione di Salvini sull'eventualità di togliere la scorta a Roberto Saviano e il ministro dell'Interno ha già pronunciato altre parole destinate a scatenare una nuova polemica. "Garantisco l'impegno preso di permettere che tutti i bimbi possano andare a scuola, possano entrare in classe. Al governo siamo in due, c'è un'alleanza e bisogna ragionare con gli alleati. Ho già iniziato a ragionare col ministero della Salute Grillo, ma di certo questi bambini non devono essere espulsi", ha detto il vicepremier a Radio Studio 54 dopo aver affermato che "dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta pericolosi".



Immediata la risposta sui social del noto virologo Roberto Burioni: "No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori, e pure tutti i cittadini italiani che lei ha il dovere di tutelare. Ministro Salvini, lei ha detto una bugia, una bugia pericolosissima. E che a dirla sia chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è una cosa che mi preoccupa molto".