Renzi ancora all'attacco contro la flat tax: "E' ingiusta e non ha coperture"

Renzi ha poi dichiarato che tra le priorità individuate dal Pd per il futuro del Paese ci sono "le famiglie" e i piccoli imprenditori, "quelli che soffrono: non è possibile fare tutto". E ha ribadito che le proposte avanzate da M5S e dal centrodestra, "da Berlusconi e Di Maio, 'veleggiano' su costi di circa 200 miliardi. Quanto abbiamo fatto noi ne valeva circa 30".



"Se saremo i primi avremo le carte in mano" - Parlando di legge elettorale, ha poi detto che "questa riforma è la conseguenza del no al referendum del 4 dicembre. Dopo che abbiamo perso è evidente che siamo tornati a livello della prima Repubblica. Non è una legge elettorale autolesionista per il Pd: abbiamo dovuto farla ma io non credo che la partita sia chiusa". E ha aggiunto che "la partita sui voti non si gioca soltanto sulle coalizioni. Spero e lavoro perché il Pd sia il primo gruppo parlamentare. Se questo avverrà dopo 5 marzo, il Pd avrà le carte in mano".



"Nessun accordo con Forza Italia" - Il segretario Dem ha poi ribadito, commentando l'ipotesi del "governo del presidente" lanciata da D'Alema, che non ci sarà nessun accordo con Forza Italia dopo il voto e ha spiegato: "D'Alema è appassionato delle strategie del dopo voto, io penso a come dare più soldi ai cittadini, alle esigenze dei cittadini. La proposta di un accordo Pd-Fi l'ha lanciata D'Alema e non io, vogliamo che il Pd e la coalizione di centrosinsitra possa avere i numeri" per governare.



"Nessun dialogo con i populisti" - Neanche con il Movimento 5 stelle ci sono margini di dialogo, ha detto Renzi, precisando: "Ci sono cose che mi lasciano perplesso, c'è la destra nella quale la trazione è quella leghista, è la destra che andava ai comizi della Le Pen ed è quindi populista; poi c'è il Movimento cinque stelle che è un altro movimento populista: è evidente che noi non possiamo dialogare con forze populiste".



"Ho proposto a Padoan di candidarsi a Siena" - "Ho proposto al ministro Padoan di candidarsi in Toscana - continua il leader Dem -, nel collegio di Siena, perché il Pd deve essere una squadra forte e autorevole ma anche perché con Pier Carlo abbiamo affrontato la questione bancaria in modo innovativo. Noi non abbiamo salvato le banche ma migliaia e migliaia di correntisti. Rivendicare con grande forza questa decisione e rivendicarlo nella città simbolo di uno dei grandi scandali bancari del passato credo sarebbe una bella cosa".