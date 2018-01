Elezioni, Berlusconi: a Palazzo Chigi? Il mio candidato premier

In una intervista al Corriere della Sera, Berlusconi parla di alleanze, coalizione e programma elettorale. "Sono molto preoccupato per il futuro dell'Italia: se il nostro Paese cadesse nella mani dei ribellisti, dei pauperisti, dei giustizialisti, questo sarebbe un problema drammatico per noi e per l' intera Europa", dice. "Però gli italiani sono un popolo saggio e maturo, che sa benissimo da solo come fare scelte responsabili, senza bisogno della tutela di Bruxelles".



E proprio parlando di Europa, il leader di Forza Italia afferma: "Chiederò di cambiare profondamente, nell'interesse dell'Italia e della stessa Europa. Di tornare ad essere quel grande spazio di libertà - basato sulle radici greco romane e giudaico cristiane - che era nei sogni dei padri fondatori".



Sul programma Berlusconi precisa i punti decisivi: Flat tax al 23%, sei anni di sgravi fiscali e contributivi per i giovani assunti a tempo indeterminato, alcuni pezzi della legge Fornero aboliti. "Abbiamo ben chiari i costi, ma prima vorrei chiarire una cosa. Tagliare le tasse, a regime, non è un costo, anzi è un modo per incrementare il gettito dello Stato".



Su astensionismo e avversari politici, il primo fra tutti il movimento di Grillo, Berlusconi non fa sconti: "Sono due facce della stessa medaglia, sono espressioni della condivisibile delusione e del legittimo disgusto per questa politica, e per questi politici, di molti elettori. Però sono due scelte che invece di risolvere i problemi li aggravano".