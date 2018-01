M5s, da Di Maio a Fico: "big" capilista nei collegi plurinominali

Le liste dei candidati sono state rese note solo nella serata di domenica, con l'ex fabbrica dell'Aurum ormai vuota, dopo la tre giorni del Villaggio Rousseau. Troppo alto, secondo alcuni, il pericolo che le contestazioni degli esclusi, o anche dei perdenti, venissero fuori, peraltro con decine di giornalisti presenti.



I candidati esterni - Nel corso della giornata Luigi Di Maio aveva già ufficializzato i nomi di alcuni dei candidati esterni che correranno per il Movimento: il comandante De Falco, i giornalisti Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli, il presidente del Forum italiano Disabilità Vincenzo Zoccano e Elio Lannutti, fondatore dell'Adusbef.



Il comandante De Falco capolista in Toscana - De Falco appare come capolista in Toscana, Lannutti nel Lazio e Paragone in Lombardia, mentre Carelli e Zoccano saranno invece candidati nei seggi uninominali. Proprio sui seggi uninominali e sui relativi candidati continua intanto la ricerca dei nomi: finora, sulla loro identità regna il più stretto riserbo, ma Di Maio assicura che saranno nomi in grado di aumentare i consensi.