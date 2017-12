3 dicembre 2017 12:04 Skinhead Como, Bossi: "Lega non cerchi voti estremi" | Salvini ribatte: "Non voglio quei consensi" La Lega si divide sullʼincursione in un centro per migranti

L'incursione in un centro migranti a Como è stata opera di skinhead o di "ragazzi"? La politica si dà battaglia su questo interrogativo. Da sinistra arriva anche la condanna di Veltroni che evoca una manifestazione di piazza contro "l'onda nera", a destra le due anime della Lega si confrontano. Dopo Maroni, Bossi invita Salvini a prendere le distanze "Il mondo è pieno di matti - dice - quei voti la Lega non deve cercarli. Io sono di una famiglia di antifascisti, combattenti non chiacchieroni". Renzi "plaude" al Senatur ma Salvini tira dritto: "Per buonisti, sinistri e giornalisti il problema sono dieci ragazzi di destra che leggono un volantino. Per me invece sono le migliaia di clandestini che picchiano, rubano, stuprano".

La Lega non arretra - Il segretario della Lega tiene il punto: "Per buonisti, sinistri e giornalisti - dichiara Matteo Salvini - il problema dell'Italia sono dieci ragazzi di destra che leggono un volantino. Per me invece il problema sono le migliaia di clandestini che picchiano, rubano, stuprano". Dalla Lega sottolineano che le parole di Salvini non sono una replica a Bossi, ma portano alla luce una frattura nel partito. Salvini replica rilanciando una manifestazione, il 10 dicembre a Roma, "per il rispetto delle regole, ordine, espulsioni, tranquillità e immigrazione sotto controllo", ma poi precisa - rispondendo a distanza a Bossi - che a lui non interessa l'appoggio degli estremisti: "Non cerco quei voti, (quelli dei naziskin ndr) vorrei parlare di vita reale. Fascismo e comunismo sono stati archiviati dalla storia, io sono sempre stato contro la violenza, se ne parla per nascondere i problemi veri".