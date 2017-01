Si vota per le Province ma nessuno lo sa

Domenica 8 gennaio, 38 province andranno al voto per rinnovare i rispettivi consigli: in sedici casi si eleggeranno anche i nuovi presidenti. Altri sei consigli provinciali saranno votati tra il 9 e il 29 gennaio mentre in altre 27 si è votato già tra settembre e dicembre. In effetti, la riforma delle province convertita in legge nell’aprile del 2014 dalla Camera non ha previsto un’abolizione totale di esse, ma una sostituzione con nuovi enti che hanno continuato a occuparsi di edilizia scolastica, tutela e valorizzazione dell’ambiente, trasporti, strade provinciali e per i quali, a differenza di prima, non sono più previste elezioni dirette.