Riforme, Renzi su Twitter: "Oggi giornata storica, l'Italia riparte"

Il presidente del Consiglio risponde agli utenti su Twitter - Con quale legge elettorale si andrà a votare per il Senato se il referendum sulla riforma costituzionale verrà bocciato? "Con quella in vigore oggi. Ma non succederà", risponde Renzi a chi glielo domanda. "Intorno alle 18 - aggiunge - parlo alla Camera. Punto per punto rispondo ai dubbi sulla riforma". E a chi lo invita ad andare avanti, replica: "E chi si ferma? Avanti tutta!"



"Donne e Sud, ancora molto da fare" - "Abbiamo una gigantesca questione sull'occupazione femminile soprattutto al Sud. E finché un Paese non risolve il problema non può dirsi civile e se non riesce a conciliare maternità e lavoro non è un Paese serio", sottolinea il premier.