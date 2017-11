Regionali Sicilia, Berlusconi: "La vittoria di Musumeci è dei moderati"

Mentre Nello Musumeci si appresta a chiudere in testa la competizione elettorale siciliana , Silvio Berlusconi ringrazia "gli elettori per aver accolto il mio appello". L'isola, dice, "ha scelto il cambiamento vero, serio, costruttivo, basato su onestà, competenza, esperienza". Spiega di aver trovato tra i siciliani "rabbia e delusione, ma anche voglia di ripartire. La vittoria di Musumeci è la vittoria dei moderati che credono in un futuro migliore".

"Noi unica alternativa a ribellismo e pauperismo" - "La stessa sfida nei prossimi mesi l'avremo per la nostra Italia. Il centrodestra moderato nel linguaggio, ma capace di una radicale riorganizzazione della cosa pubblica, è la sola alternativa al grave pericolo che il nostro Paese cada in mano al ribellismo, al pauperismo e giustizialismo", ha proseguito il leader di Forza Italia in un video pubblicato su Facebook.



"Noi siamo sicuri di riuscire a prevalere per riportare al governo la nostra esperienza. Un governo di centrodestra è il solo nei prossimi anni a poter garantire la crescita, la democrazia e la libertà. Sono certo che ci riusciremo come ci siamo riusciti in Sicilia", ha aggiunto Berlusconi.