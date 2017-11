Voto Sicilia, scrutinato l'80% dei seggi: Musumeci stacca Cancelleri di quasi 5 punti

Prosegue lo spoglio delle elezioni regionali di domenica in Sicilia: dopo un primo testa a testa tra Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri, con l'80% di sezioni scrutinate il candidato di Centrodestra è in testa, staccando l'esponente M5s di quasi 5 punti percentuali. Seguono, a distanza, Micari e Fava. Nell'isola continua a vincere l'astensione: alle urne solo il 46,76%, con un'affluenza in calo dello 0,65% rispetto al 2012.