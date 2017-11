Voto in Sicilia, Nello Musumeci è il nuovo presidente della Regione

"Dobbiamo combattere per la Sicilia e dimostrare cosa sappiamo fare, abbiamo il dovere di lavorare per la rinascita della nostra terra". Così il candidato del centrodestra Nello Musumeci, in testa quando è stato scrutinato l'80% delle sezioni. "Il mio primo compito da presidente della Regione sarà quello di recuperare oltre il 50% di siciliani che ha deciso di non votare", ha aggiunto.