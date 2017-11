Regionali Sicilia, exit poll: centrodestra avanti con Musumeci, poi il M5s

Autorità al voto in Sicilia, anche il Capo dello Stato alle urne per le regionali Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il risultato virtuale delinea una chiarissima e pesante sconfitta di Fabrizio Micari, candidato del Pd e di Ap. Secondo gli exit poll di La7, Nello Musumeci è in vantaggio con il 36,5-40,5%, Fabrizio Cancelleri del M5S è al 33,5-37,5%, mentre Micari è fermo tra il 16 e il 20%. Poi Fava al 6-9%. La copertura è del 92%. Dati confermati anche dagli exit poll di Piepoli per la Rai, con Musumeci al 35-39%, Cancelleri al 33-37%, Micari al 16-20% e Fava al 7-11%.



Salvini: " Sconfessato il governo, ora elezioni" - "La cosa certa è che il governo è stato sfiduciato dall'80% dei siciliani. Ora scioglimento del Parlamento ed elezioni subito". E' il commento del leader della Lega, Matteo Salvini. Soddisfazione nella parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia: "Aspettiamo i dati reali, ma già ora possiamo dire che questa è una notte felice. Perché per primi abbiamo creduto nella candidatura di Nello Musumeci, un uomo specchiato e capace, uno straordinario siciliano".



Guerini: "Sconfitta indiscutibile" - "Se i risultati confermeranno gli exit poll ci troveremmo davanti a una sconfitta tanto annunciata da tempo quanto netta e indiscutibile. Verificheremo domani i risultati finali anche delle liste e dei candidati ma certo la sfida gentile che Fabrizio Micari ha generosamente lanciato con impegno, competenza e coraggio non è bastata per vincere le elezioni siciliane". Così il coordinatore del Pd, Lorenzo Guerini.



Faraone: "Micari ha avuto coraggio, Grasso no" - "Micari ha avuto il coraggio che non ha avuto Grasso di fare il candidato del centrosinistra in una logica larga, proposta da Si e Mdp salvo poi tirarsi indietro. La nostra idea era di riproporre il modello Palermo poi la sinistra si è tirata fuori: prima Grasso, di cui abbiamo atteso per due mesi il suo sì e poi le altre forze politiche della sinistra per fare danno a Renzi facendo in modo che la partita la giocassimo noi da soli". Lo ha detto il deputato Pd, Davide Faraone, commentando i primi exit poll.



Corrao (M5s): "Il nostro risultato è fantastico" - "Gli exit poll sono dati relativi ma il nostro risultato è fantastico, eravamo da soli contro le accozzaglie, armate brancaleone e di gente impresentabile. Adesso ce la giochiamo e speriamo di coronare un sogno e liberare la Sicilia da una pessima amministrazione". Così l'eurodeputato M5s, Ignazio Corrao. "Quello fallito è il Pd - prosegue - e la premiata ditta Renzi Alfano è stata allegramente mandata a casa".