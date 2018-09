Reddito di cittadinanza, M5s: "Presupposto indispensabile della prossima manovra"

"E' arrivato il momento di dire basta all'austerità e avere il coraggio di fare delle scelte. Ecco perché il Reddito di cittadinanza sarà presupposto indispensabile della prossima Legge di Bilancio". E' quanto si legge in un post pubblicato sul blog delle stelle. "Garantire una vita dignitosa a tutti, sostenere i cittadini in difficoltà e permettergli di rientrare nel mondo del lavoro non è un utopia, è un dovere", si precisa.