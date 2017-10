Pisapia sferza Speranza: "Non aspetta? Vada, io non voglio un partitino da 3%"

Nell'intervista rilasciata al "Corriere della Sera", Speranza sottolinea: "Bisogna correre, Pisapia è naturalmente protagonista di questa storia, ma non si può più perdere un solo minuto e neanche stare lì a parlare tutti i giorni di nomi dei big, invece che di proposte. E' diventata una soap opera insopportabile".



Pisapia: "Io continuo in quello che ho sempre detto" - "Credo in un movimento molto più ampio, molto più largo e soprattutto capace di unire, non di dividere. Credo in un centrosinistra di governo", spiega dal suo punto di vista Pisapia. E aggiunge: "Vogliamo partire dai contenuti, abbiamo fatto le officine sui temi ecologici e contemporaneamente a Torino c'era un'iniziativa sui temi della cultura. Bisogna passare dal personalismo ai contenuti, vedere cosa serve agli italiani. È ora di essere chiari, dove si vuole andare, noi siamo stati sempre coerenti".



Fratoianni (Si): "Basta con le discussioni, incontriamoci" - Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni è convinto che sia "finita la stagione delle ambiguità e dei tentennamenti" per la sinistra. "Il tempo è ora - dice -. Incontriamoci. Tutte le forze disponibili, tutte le personalità, tutti i percorsi di movimento, come quello iniziato al Brancaccio, si incontrino. E insieme definiamo rapidamente una data, un metodo, un percorso. Basta con la discussione sulle leadership".



L'ironia di Gotor: "Buon viaggio a Pisapia" - "Ricambio gli auguri di Buon viaggio a Giuliano Pisapia rimanendo in speranzosa attesa del suo partitone .insieme". È la battuta con cui il senatore di Mdp Miguel Gotor replica su Twitter a Giuliano Pisapia.