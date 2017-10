Def, Pisapia: "Nessuno strappo con Mdp, doveva andare così"

Per l'ex sindaco di Milano, comunque "bisogna continuare il confronto con il ministro Padoan per far di tutto perché ci siano più risorse per i problemi che abbiamo posto: assunzioni, abolizione del superticket e fondo contro la povertà".



E per quanto riguarda D'Alema, parlando a Radio Capital Pisapia sottolinea che "lui sa perfettamente che io sono a disposizione di un progetto unitario e invece continua a fare dichiarazione che dividono. Lui era favorevole che non si votasse lo scostamento di bilancio che avrebbe portato all'aumento dell'Iva. Io e altri abbiamo voluto fare un percorso diverso. Io sono dell'idea che chi non ha obiettivi personali potrebbe fare un pass di fianco, bisogna esser in grado di unire. E vale per lui come per me".



Sul Pd, poi, Pisapia invita a "uscire dai personalismi: c'è un popolo del Pd che si sente di centrosinistra, certo constato ogni giorno che Renzi è molto divisivo all'interno e all'esterno del Pd ma ha anche anche vinto le primarie. Io credo che bisogna fare i conti del Pd, trovare un minimo di condivisone che oggi non c'è". Anche perché, sottolinea, "con questa legge elettorale ognuno dovrebbe cercare di avere il maggior numero di consensi per avere una maggioranza che non sia di destra o grillina".



Infine, l'ex sindaco di Milano spiega che il suo obiettivo è "una sinistra di governo, vedo posizioni differenti ma per un po' vado avanti. In queste settimane sto girando l'Italia per sentire persone, amministratori e sindaci e poi vedo" se e come proseguire nell'impegno per il centrosinistra. "Sapevo delle difficoltà, è evidente che le divisioni siano emerse, ma sono più di ceto politico che tra le persone perché chi è in parlamento ha più problematiche mentre in giro per l'Italia sento le persone che dicono di andare avanti per l'unità. Certo serve una discontinuità con il passato, ma bisogna fare di tutto perché non vincano il centrodestra o il M5s".



Sulle critiche di Pisapia a D'Alema interviene però uno dei leader di Mdp, Roberto Speranza, secondo il quale "l'opinione di D'Alema sul Def è in linea con le scelte assunte all'unanimità dai gruppi parlamentari. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme, superare ogni forma di personalismo e dare gambe a un progetto progressista che serve prima di tutto al Paese".