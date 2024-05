Speranza: il nostro sistema sanitario è vicino al collasso

"A quattro anni dalla pandemia, stiamo tornando indietro in maniera drammatica" sul fronte della sanità pubblica.

A dirlo è l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, che evidenzia come "la spesa sanitaria sul Pil, appena usciti dall'emergenza, è scesa sotto il 7% e le previsioni per l'anno prossimo sono il 6,2 - 6,3 %. Le grandi istituzioni internazionali considerano il 6% la soglia di collasso di un Servizio Sanitario Nazionale". Secondo l'ex ministro "è come se avessimo cancellato, con un tratto di penna, la lezione che avevamo preso duramente tra i denti in quegli anni".